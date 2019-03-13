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بوريس جونسون يتوقع تطبيق "بريكست" بعد إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة"

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:37 م
بوريس جونسون يتوقع تطبيق "بريكست" بعد إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة" وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون
أ ش أ
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توقع وزير الخارجية البريطانى السابق بوريس جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس الجارى بعد إبرام اتفاق "اللحظة الأخيرة " .
وقال جونسون - فى تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/ - إن التصويت المقرر إجراؤه فى وقت لاحق اليوم بمجلس العموم البريطانى حول استبعاد الخروج من الاتحاد دون اتفاق لن يمحو هذا الخيار.
وتابع " من المحتمل أن يصوت البرلمان اليوم بشكل رمزى لصالح عدم الخروج دون اتفاق، لكن ما سيحدث أنه بموجب القانون ستغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبى فى 29 مارس سواء باتفاق أو بدون ".
يذكر أن نواب البرلمان البريطانى صوتوا أمس /الثلاثاء/ ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.


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