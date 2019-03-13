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باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:15 م
باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
أ ش أ
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أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان .
وقال قريشى - خلال مؤتمر صحفى عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لتركمانستان رشيد ميريدوف بإسلام آباد - إن باكستان وتركمانستان اتفقتا على تعزيز المنتدى التجارى التركمانى الباكستانى...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
و اضاف قريشى أن الطرفين ناقشا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى مشروع خط الأنبوب للغاز "تابى" المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، وتعزيز الاتصال .
وأشار الى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لما آلت إليه العلاقات بين البلدين..مشدداً على ضرورة القيام بالمهام التجارية المشتركة خاصة فى مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.


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