باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان

أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان .
وقال قريشى - خلال مؤتمر صحفى عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لتركمانستان رشيد ميريدوف بإسلام آباد - إن باكستان وتركمانستان اتفقتا على تعزيز المنتدى التجارى التركمانى الباكستانى...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.
و اضاف قريشى أن الطرفين ناقشا تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز، إضافة إلى مشروع خط الأنبوب للغاز "تابى" المشترك بين تركمانستان وأفغانستان وباكستان والهند، وتعزيز الاتصال .
وأشار الى أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما لما آلت إليه العلاقات بين البلدين..مشدداً على ضرورة القيام بالمهام التجارية المشتركة خاصة فى مجالات الزراعة والنسيج والثروة الحيوانية والتكنولوجيا.
باكستان تؤكد حرصها على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستانالأربعاء، 13 مارس 2019 01:15 م
وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى
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أكد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى اليوم الأربعاء أن بلاده حريصة على تعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع تركمانستان .
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