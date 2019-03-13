video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 09:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

انهيار ثلجى يودى بحياة متسلقين على أعلى جبال بريطانيا

الأربعاء، 13 مارس 2019 08:56 ص
انهيار ثلجى يودى بحياة متسلقين على أعلى جبال بريطانيا الشرطة البريطانية
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة البريطانية إن متسلقين لقيا حتفهما وأصيب آخران فى انهيار ثلجى على جبل بن نيفيس أعلى جبل فى البلاد.

وحدث الانهيار الثلجى قبل ظهر أمس الثلاثاء بقليل على الجبل الذى يبلغ ارتفاعه 1345 مترا ويقع ضمن سلسلة جبال جرامبيان قرب بلدة فورت وليام بغرب اسكتلندا. وجاء فى بيان الشرطة "ببالغ الحزن يمكننا تأكيد وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين".

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن فى تغريدة "أنباء مأساوية للغاية ... قلبى مع الضحايا والمصابين". وكانت امرأة قد لقيت حتفها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم على جبل بن نيفيس فى أول أيام العام الحالى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة البريطانية تغلق شوارع لندن للاشتباه فى سيارة مشبوهة

الشرطة البريطانية تحقق فى تعرض 3 أشخاص لحادث طعن ببرمنجهام

الشرطة البريطانية تعثر على جسم مريب بالقرب من البرلمان

الشرطة البريطانية

انهيار ثلجى

جبل بن نيفيس

نيكولا ستيرجن

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة