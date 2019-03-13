انهيار ثلجى يودى بحياة متسلقين على أعلى جبال بريطانيا

رويترز

قالت الشرطة البريطانية إن متسلقين لقيا حتفهما وأصيب آخران فى انهيار ثلجى على جبل بن نيفيس أعلى جبل فى البلاد.

وحدث الانهيار الثلجى قبل ظهر أمس الثلاثاء بقليل على الجبل الذى يبلغ ارتفاعه 1345 مترا ويقع ضمن سلسلة جبال جرامبيان قرب بلدة فورت وليام بغرب اسكتلندا. وجاء فى بيان الشرطة "ببالغ الحزن يمكننا تأكيد وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين".

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن فى تغريدة "أنباء مأساوية للغاية ... قلبى مع الضحايا والمصابين". وكانت امرأة قد لقيت حتفها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم على جبل بن نيفيس فى أول أيام العام الحالى.