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انتحار عامل خردة داخل مسكنه بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:11 م
انتحار عامل خردة داخل مسكنه بالإسكندرية لعدم قدرته على الزواج انتحار - ارشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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أقدم عامل خردة على شنق نفسه، بواسطة حبل داخل مسكنه بالإسكندرية.
 
وتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطاراً من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود اخطار من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، يفيد بوفاة شخص داخل الغرفة سكنه، بالعقار الكائن بشارع بطل السلام بمنطقة الرمل ثان.
 
وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الرمل ثان إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعى "عمرو. ق. م"، 36 سنة، عامل خردة، معلقة بواسطة حبل من رقبته بجنش سقف الحجرة سكنه أعلى سطح العقار المشار إليه، وتبين بالفحص عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.
 
وبسؤال شقيقه، ويدعى "عيد. ق. م"، 39 سنة، عامل حرفى، أوضح بأنه حضر صباح اليوم للاطمئنان على شقيقه، فوجده بالحالة التي عليها معلقا بسقف الغرفة سكنه.
 
وأضاف، أن شقيقه كان يعانى من حالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرته على الزواج، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.
 
وأخطرت النيابة العامة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة "تم النقل"، وتحرر محضر رقم 23 لسنة 2019 إداري قسم شرطة الرمل ثان، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 

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