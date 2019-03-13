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انتحار طالب شنق نفسه بحبل داخل غرفتة فى ظروف غامضة بالمنوفية

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:54 م
انتحار طالب شنق نفسه بحبل داخل غرفتة فى ظروف غامضة بالمنوفية جثه - ارشيفية
المنوفية ـ محمد فتحى
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أقدم طالب على الانتحار بقرية الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،شنقا بحبل داخل غرفتة وذلك فى ظل ظروف غامضة، تم تحرير  محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع محمود خالد 13 عاما ومقيم الدبايبة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، منتحر شنقا بحبل داخل غرفتة وذلك فى ظل ظروف غامضة.
 
على الفور إنتقلت سيارة الاسعاف برئاسة الدكتور أمجد عبد الحميد مدير عام هيئة الاسعاف، وشاظى نبوى البدرى مشرف عام الاسعاف بالمحافظة، وتم نقلهم الجثة إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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