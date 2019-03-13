اليوم.. ختام مهرجان الإسماعيلية الدولى لسباقات الهجن

الإسماعيلية – جمال حراجى

يشهد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء ختام الدورة الثامنة عشرة لمهرجان سباقات الهجن، الذى بدأت فعالياته أمس الثلاثاء بصحراء سرابيوم بمدينة فايد محافظة الإسماعيلية بمشاركة عدة دول عربية وأفريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية، وفرنسا، والكويت، والجزائر، والسودان، والأردن، وتونس، وأريتريا، وتشاد، وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر، ويقام السباق بصحراء سرابيوم التابعة لمدينة فايد، ويتضمن أنشطة ثقافية وفنية على هامش المهرجان خلال فترة انعقاده.

ويحضر حفل الختام اليوم كل من اللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، متولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد، والشيخ عبد الله جهامة شيخ مشايخ سيناء والمجاهدين وعيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة

وقال المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية إن برنامج اليوم سوف يتضمن تنظيم عدة أشواط للسباق بين الهجن المشاركة من أجمالى عدد الأشواط التى تشملها المسابقة، والتى تبلغ عدد 14 شوطا منها شوط سباق الماراثون لمسافة 15 كيلومترًا، وشوط سباق الحقائق لمسافة 5 كيلومترًا، وسباق الهجن البكارا لمسافة 3 كيلومترات.

وأشار الزغبى إلى أن اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية وعد بتطوير هذا المهرجان الدولى شكلاً وموضوعًا، ودعمه بكل الخدمات اللازمة اعتبارًا من العام المقبل، مؤكدًا سعادته بضيوف الإسماعيلية ومصر من مختلف الدول الشقيقة والصديقة المشاركة فى دورة هذا العام.