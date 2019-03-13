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اليوم.. "القومى للمرأة بالبحر الأحمر" ينظم ماراثونا رياضيا تكريما للمرأة المصرية

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:00 ص
اليوم.. "القومى للمرأة بالبحر الأحمر" ينظم ماراثونا رياضيا تكريما للمرأة المصرية ماراثون
البحر الأحمر - عماد عرفة
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ينظم المجلس القومى للمرأة فرع البحر الأحمر اليوم، ماراثونا رياضيا بمشاركة عدد من الجهات بينها التربية والتعليم وطلبة كلية التربية، وذلك تكريمًا للمرأة المصرية، تحت رعاية اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

من جانبها قالت رباب زمزمي، مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، إن تنظيم الماراثون يأتى فى إطار الاحتفال بعيد المرأة المصرية الذى يوافق يوم 16 من مارس من كل عام.

وأضافت رباب زمزمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر ينظم العديد من الأنشطة التوعوية تكريمًا لتاريخ المرأة المصرية المشرف تحت شعار "المرأة المصرية.. أصل الحكاية".

وتابعت أن الماراثون سينطلق فى تمام التاسعة صباحًا من ميدان عبد المنعم رياضى حتى منطقة عرابية بطريق الكورنيش بمشاركة طلاب لمدارس وطلاب كلية التربية بالغردقة، بالتعاون مع العديد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدنى.

 

 


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