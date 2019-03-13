النمسا تشدد الإجراءات بمطاراتها تحسبا لوصول عناصر داعش

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أعلن وزير الداخلية النمساوى هيربرت كيكل، عن تطبيق إجراءات جديدة مع القادمين من الشرق الأوسط وتركيا فى مطارات البلاد، وذلك تزامنا مع ورود معلومات عن محاولات لعناصر من تنظيم داعش الإرهابى الدخول إلى النمسا والاتحاد الاوروبى.

وأضاف كيكل، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، أن تطبيق ضوابط أكثر حدة فى المطارات هو أمر ضرورى لرفع الاحتياطات الأمنية ومنع فلول عناصر التنظيم الإرهابى المهزوم فى سوريا والعراق من العودة إلى أوروبا.

وأشار إلى ضرورة الكشف عن الوجه فى المطارات وزيادة التدقيق فى البوابات الأمنية مع رفع مستوى الترقب لبعض الرحلات الجوية، لافتا إلى أهمية منع هذه العناصر حتى وأن كانت تحمل الجنسية النمساوية من دخول البلاد، مجددا دعوته إلى محاكمة عناصر داعش أمام محاكم في دول الشرق الأوسط. ونوه الوزير إلى أنه في حالة وصول من له صلة بتنظيم داعش جوا أو برا سوف يتم نقله فورا إلى معتقلات فى مناطق نائية.

وطالب كيكل بزيادة الضغوط على المجتمع الدولي لدعم فكرة محاكمة عناصر داعش فى محاكم بسورية والعدول عن فكرة تسليم المشتبه في صلتهم بالإرهاب إلى القضاء في النمسا.