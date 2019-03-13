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المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 15200 نقطة بمستهل التعاملات

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:26 ص
المؤشر الرئيسى للبورصة يتجاوز مستوى 15200 نقطة بمستهل التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على ارتفاع أيضا.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 15202 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 2475 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 19414 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 707 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1793 نقطة.

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