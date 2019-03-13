video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: قبول طلبات 194 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 2500 جنيه

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:24 ص
القوى العاملة: قبول طلبات 194 فرصة عمل بالقليوبية برواتب تصل لـ 2500 جنيه محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
تبدأ مديرية القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ 5 منشآت ، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.
 
وأعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص تتمثل فى 12 فرصة بشركة أيجي قطن لتصنيع الملابس، و83 فرصة بـ "المتحدون لصناعة الملابس" ، 27 بـ "الثلاثية تكس"، و60 بـ "المؤسسة الوطنية المصرية للتنمية، و12 بـ"مخبر الرفاعي".
 
وقال "سعفان": إن  المهن المطلوبة: عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر ، واورلية، وفرش القص، وعمال خدمات ، ومكواة ، وعمالة مساعدة ، ومسئول علاقات خارجية ، وبائع ، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا يشترط مؤهل ، وأخري دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالي .
 
من جانبه أشار فتحى دسوقى، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية إلى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعينها.
 
وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب ، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ماعدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية " بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين فى العمل تسهيلا عليهم.
 
من ناحية أخرى نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ثالث الدورات التدريبية لطلبة التعليم الفنى بالمحافظة تنفيذا للبروتوكول الموقع بين المديريتين لنشر ثقافة العمل الحر، وريادة الأعمال بين الطلبة ، بمشاركة عدد كبير من طلبة التعليم الفنى بالمحافظة، فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بضرورة نشر هذه الثقافة بين طلاب الجامعات والمدارس عموما والمدارس الفنية خصوصا.
 
فى سياق آخر أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان: أن  مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية نجح فى تسوية الخلافات العمالية مع إحدى شركات المقاولات الاستثمارية بالمملكة لصرف مستحقات مواطن مصري متأخرة وديا ، بلغت 9 ألاف ريال سعودى، أي ما يوازي 40 ألف جنيه مصري تقريبا .
 
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة المواطن "أ .غ .ن" من العاملين لدي إحدى شركات المقاولات الاستثمارية في حصوله علي  باقي مستحقاته البالغة 9 ألاف ريال سعودي، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القوى العاملة: جامعة الدول تطلق دراسة حول عمل الأطفال فى المنطقة العربية

"القوى العاملة": 34 ألفا و823 عاملا تم تشغيلهم بالخارج العام الماضى

القوى العاملة

محمد سعفان

البطالة




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة