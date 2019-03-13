"القوى العاملة" بالقليوبية: توفير 194 فرصة عمل بأجر يصل لـ2500 جنيه

أعلن فتحي دسوقي، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، قبول طلبات راغبى العمل على 194 فرصة عمل للذكور والإناث بـ5 منشآت، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه.

وأضاف "دسوقي"، في بيان له اليوم، أن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة، مضيفا أن المهن المطلوبة: عمال تشطيب، وأوفر، وتعبئة، ومساعد قص، ومحاسب، وعمال سنجر، واورلية، وفرش القص، وعمال خدمات، ومكواة، وعمالة مساعدة، ومسؤول علاقات خارجية، وبائع، واستيوارد، وعمال أسانسير، وهناك مهن لا يشترط مؤهل، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ.

وأوضح دسوقى أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا، منوها بأنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوي العاملة أولا بأول وعرض استمارة "1" تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وقال إن الطلبات تقدم من اليوم الأربعاء وحتى استيفاء العدد المطلوب، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية "بنها - كورنيش النيل - الفلل - بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلا عليهم.