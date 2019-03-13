القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

كتب ــ زكى القاضى

نجحت عناصر القوات البحرية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى توجية ضربة قاصمة للمهربين وتجار المواد المخدرة التى تستهدف تدمير عقول وسواعد شباب الوطن، حيث ورد بلاغ من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برصد مغادرة أحد بلنصات الصيد المشتبه بها من بلطيم إلى المنطقة شمال البحر المتوسط بغرض استلام شحنة يشتبه فى أنها تحوى كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبالمتابعة الدقيقة لحركة البلنص تم رصد إبحارة باتجاه السواحل الغربية لجمهورية مصر العربية للدخول الى البلاد عبر البحر .

وعلى الفور قامت عناصر القوات البحرية بمعارضة المركب الذى حاول طاقمة الهرب من مطاردة وحدات القوات البحرية وإلقاء الحمولات بالبحر، وتم إجباره على التوقف، وبتفتيشه عثر بداخله على شحنة من المواد المخدرة يصل وزنها إلى أكثر من 8 أطنان من جوهر الحشيش المخدر ، وقد تم اقتياد البلنص إلى أحد الموانئ لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمواد المخدرة.

كما نجحت إحدى الوحدات البحرية بمنطقة رأس الحكمة في ضبط بلنص صيد وطاقمه المكون من 6 أفراد عثر بداخله على كمية كبيرة من السجائر المسرطنة تقدر بحوالى 55 ألف قاروصة سجائر مجهولة الهوية، وتم اقتياد البلنص لاستكمال الإجراءات القانونية حيال الطاقم والمضبوطات .

يأتى ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بالدولة لتأمين الحدود والمعابر والمنافذ وإحكام السيطرة الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة .