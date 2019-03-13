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القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 4 أطنان لحوم ورنجة فاسدة فى البساتين

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:54 م
القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 4 أطنان لحوم ورنجة فاسدة فى البساتين لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكنت مباحث شرطة التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب ثلاجة لحوم بمنطقة البساتين، وبحوزته 4 طن منتجات فاسدة وتحرر محضر بالواقعة.

 

وألقت مباحث التموين بالقاهرة، القبض على مسئول عن ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم مجمدة " مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات، تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وضبطت شرطة التموين (3 طن لحوم مجمدة- 1.500 طن "رنجة") وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وتحرير المحضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.


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