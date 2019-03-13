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الأربعاء، 13 مارس 2019 06:00 ص
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"العليا للحج": 230 ألف مواطن أدوا العمرة وأسعار "رمضان" مماثلة للعام الماضى

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:00 ص
"العليا للحج": 230 ألف مواطن أدوا العمرة وأسعار "رمضان" مماثلة للعام الماضى أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة
كتبت آمال رسلان
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أعلن أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن هناك مايقرب من 230 ألف مواطن أدوا مناسك العمرة منذ بداية الموسم فى نوفمبر الماضى وحتى الأن، مشددا على أن الموسم يسير حتى الأن بشكل إيجابي دون مشاكل داخل الأراضى المقدسة أو فى داخل مصر قبل المغادرة.

 

وعن أسعار عمرة شهر رمضان والتى تشهد إقبالا كبيرا، أكد شيحة أن الأسعار لن تشهد زيادة مقارنة بعمرة رمضان العام الماضى، لافتا إلى أنه تقريبا ستكون نفس التكلفة دون زيادات، فى حين ستشهد البرامج تفاوت وفقا لمستوى البرنامج من إقتصادى إلى أربعة نجوم أو خمسة نجوم.

 

وكانت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قررت البدء في فتح موسم العمرة مبكرا هذا العام مع الالتزام بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وانطلقت أولى رحلات العمرة ١٥ نوفمبر المقبل، وتتضمن الضوابط الالتزام بالحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ ٢٠٪ منها خلال شهر رمضان.

 

وأكد شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن قرعة الحج السياحى ستجرى فى 27 مارس الجارى، وهو موعدها المقرر ضمن ضوابط الحج السياحى للعام 1440ه التى أقرتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، نافيا وجود تمديد فى فترة التقديم للحج السياحى، حيث سيتم غلق باب تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج الأحد المقبل 17 مارس.

 


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