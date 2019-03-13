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"العربية للتصنيع" تتعاون مع العراق فى مجال محطات تحلية وتنقية مياه الشرب

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:29 م
"العربية للتصنيع" تتعاون مع العراق فى مجال محطات تحلية وتنقية مياه الشرب "العربية للتصنيع" تتعاون مع العراق فى مجال محطات تحلية وتنقية مياه الشرب
كتب زكى القاضى
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أشاد الدكتور جمال العادلي وزير الموارد المائية العراقي بالمشاركة  المُتميزة للهيئة العربية للتصنيع بالمعرض الدولي للدفاع في العراق IQDEX مؤكدا أنها خطوة هامة في طريق التعاون البناء بين الأشقاء العرب في مجالات التنمية الشاملة.

وجاء هذا صباح اليوم بالعاصمة العراقية بغداد حيث استقبل "العادلي" وفد الهيئة بهدف فتح آفاق جديدة من التعاون وتلبية مطالب محافظات العراق من محطات تحلية وتنقية مياه الشرب .

وأشار "جمال العادلي" إلي تمتع منتجات الهيئة العربية للتصنيع بالجودة العالمية وتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي، مؤكدا أن المستقبل القريب سيشهد ازدهارا في مجالات التعاون مع الهيئة في العديد من مجالات التصنيع المشترك وتبادل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية .

 

 

 

 


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