الصين تعلن استعدادها لمساعدة فنزويلا لاستعادة نظام إمدادات الطاقة الكهربائية

بكين (أ ش أ)

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، استعدادها لمساعدة فنزويلا لاستعادة نظامها لإمدادات الطاقة بعد انقطاع التيار الكهربائى الذى حدث مؤخرا.

جاء ذلك فى تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم خلال المؤتمر الصحفى اليومى، تعليقا على إعلان الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو أن بلاده ستطلب مساعدة عدد من الدول بينها: الصين، للتحقيق فى الهجوم الإلكترونى الأخير الذى نفذ من الأراضى الأمريكية، واستهدف نظام التحكم الآلى بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، ما استدعى إغلاقها مؤقتا.

وقال" كانج" إن الصين تابعت التقارير التى تفيد بتعطل شبكة الكهرباء بسبب هجوم إلكترونى (قرصنة)، وتشعر بقلق عميق إزاء ذلك، وتأمل أن تتمكن فنزويلا من اكتشاف سبب هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن، واستئناف الإمداد الطبيعى للطاقة الكهربائية، واستعدادها لتقديم المساعدة والدعم الفنى اللازمين لاستعادة نظام إمدادات الطاقة".

وتشهد فنزويلا أزمة سياسية بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جوايدو نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة، فيما سارعت واشنطن للاعتراف به، مطالبة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو بعدم استخدام العنف ضد المعارضة.