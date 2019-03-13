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الصحة: فحصنا 38.7 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها وحتى الآن

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:52 م
الصحة: فحصنا 38.7 مليون مواطن بـ"100مليون صحة" منذ انطلاقها وحتى الآن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
تكتب وليد عبد السلام
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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 7 مليون و783 ألف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالى وحتى ظهر اليوم الأربعاء.
 
وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ27 محافظة وصل إلى 38 مليون و692 ألف مواطن، مؤكدة أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.
 
وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة  170% من المستهدف اليومى بجميع المحافظات، مشيدة بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتى استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
 
ومن جانبه كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن محافظة الدقهلية سجلت أعلى إقبالا،  بتردد 2 مليون و2195 مواطن بنسبة تحقيق 236 % من المستهدف اليومى، تليها محافظة الشرقية بتردد مليون و 746 ألف مواطن، ثم محافظة الجيزة مليون و422 ألف مواطن، والغربية سجلت تردد 939 ألف و541 مواطن، ثم المنيا 979 ألف و 50 مواطن، تليها محافظة قنا بتردد 592 ألف و 613 مواطنًا، ومحافظة الوادى الجديد بتردد بلغ 100 ألف و 883 مواطنا.
 
كما أوضح أنه تم الإنتهاء من مسح مليون و870 ألف طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.
 
الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكترونى للمبادرة www.stophcv.eg  والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تماما.
 
 

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