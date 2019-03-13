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السيطرة على حريق بمخزن كارتون بالخانكة

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:31 م
السيطرة على حريق بمخزن كارتون بالخانكة حريق - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق شب فى مخزن كرتون بعزبة سليمان التابعة لقرية سرياقوس بالخانكة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق فى مخزن كرتون بمنطقة سرياقوس، ملك "عبدالستار . ع . ع" دون إصابات أو خسائر بشرية. 

 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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