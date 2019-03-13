السجن المؤبد لـ3 متهمين بالإتجار فى الهيروين بالمطرية

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار بالمخدرات بالمطرية، بالسجن المؤبد.

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى راشد عبد التواب، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبوالعلا.

وتعود أحداث القضية رقم 7301 لسنة 2018 عندما تلقت النيابة العامهً بالمطرية إخطارا يفيد بقيام ضباط مباحث المطرية برئاسه الرائد محمود علي أحمد بمكافحة المخدرات، من ضبط كلا من "حسن. ع"، حلاق، و"نجلاء. ع"، ربة منزل، و"هشام. ع"، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بدون تصريح وفى غير الأحوال المصرح لها قانونا.