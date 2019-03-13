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"الزراعة" تؤكد استمرار أعمال الحملة القومية للقمح حتى الحصاد لزيادة الإنتاج

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 ص
"الزراعة" تؤكد استمرار أعمال الحملة القومية للقمح حتى الحصاد لزيادة الإنتاج قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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قال الدكتورعلاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية  بوزارة الزراعة، إن الحملة القومية للقمح التى تم أطلاقها مستمرة اعمالها حتى الحصاد لزيادة  الإنتاج، موضحا أن الحملة تجوب جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين  بالممارسات الزراعية الجيدة حول الطرق الرى والتسميد لزيادة الانتاج وتقليل الفاقد فى عمليات الحصاد والتخزين.

وأضاف مدير معهد المحاصيل الحقلية، فى تصريحات  لـ"اليوم السابع"، أن الحملة القومية للقمح تضم العديد من اللجان منها بحوث القمح، وأمراض النبات، وإنتاج وفحص التقاوى، والمعمل المركزى  للحشائش، وتقيم الحملة التجمعات الإرشادية والندوات والدروس العلمية والعملية ويحضرها آلاف المزارعين وطلاب المدارس الثانوية الزراعية.

وتابع علاء خليل، إن  الحملة القومية لمحصول القمح أصبحت نموذجا يتحذى به فى المحاصيل الأخرى خاصة بعد أن  تطور نشاط الحملة وأصبح مشروع الحقول الإرشادية الممول من أكاديمية البحث العلمى لنشر التقنيات الحديثة لزراعة القمح وإدخال تقنيات أدت إلى زيادة محصول القمح بحوالى 22% وتوفير 30-25% من كميات مياه الرى فى حقول القمح وتوفير 25% من كميات التقاوى المستخدمة فى الزراعة.

 

 


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