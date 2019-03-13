الرى: الانتهاء من تدريب 50 مهندس على الضبطية القضائية بالوجه القبلى

كتبت أسماء نصار

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية الخاصة بإجراءات الضبطية القضائية والتى تستهدف تدريب 100 من مهندسى الرى بالوجه القبلى حاملي صفة الضبطية القضائية وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل حيث تم الإنتهاء من تدريب 50 مهندس من مأمورى الضبط القضائى بالوجه القبلى.



وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدورة تناولت علي مدار يومين سلطات مأمورى الضبط القضائي وأهم المشكلات العملية التي تواجه مأمورى الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفين والجهات الأخري المعنية بالإضافة إلي تذليل العقبات في إجراءات الحجز الإدارى.



وأشارت سيد إلى أن فعاليات الدورة تأتي في إطار أنشطة مشروع EU WATER STARS الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف علي تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بوزارة الرى.

