video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 07:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: الانتهاء من تدريب 50 مهندس على الضبطية القضائية بالوجه القبلى

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:00 ص
الرى: الانتهاء من تدريب 50 مهندس على الضبطية القضائية بالوجه القبلى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
إضافة تعليق

أكدت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم الانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية الخاصة بإجراءات الضبطية القضائية والتى تستهدف تدريب 100 من مهندسى الرى بالوجه القبلى حاملي صفة الضبطية القضائية وذلك بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل حيث تم الإنتهاء من تدريب 50 مهندس من مأمورى الضبط القضائى بالوجه القبلى.

وأضافت سيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدورة تناولت علي مدار يومين سلطات مأمورى الضبط القضائي وأهم المشكلات العملية التي تواجه مأمورى الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفين والجهات الأخري المعنية بالإضافة إلي تذليل العقبات في إجراءات الحجز الإدارى.

وأشارت سيد إلى أن فعاليات الدورة تأتي في إطار أنشطة مشروع EU WATER STARS الممول من الاتحاد الأوروبي والذي يشرف علي تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بوزارة الرى.
 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الرى: تحرير 49 ألفا و401 مخالفة تعد على نهر النيل

الوجه القبلى

الرى

الضبطية القضائية

اخبار

اخبار مصر




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

تعرف على التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

وثائق والده وصفتها بالملاذ الأمن.. هل قطر وراء إخفاء حمزة بن لادن؟

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

6 أندية تتأهل لربع نهائى دورى الأبطال.. وصراع مشتعل على بطاقتين

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

وزير التنمية المحلية: إزالة 75% من التعديات..والدولة ستسترد كامل حقوقها

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

التعليم: خفض النسبة المخصصة لغير المصريين بمدراس النيل لـ1%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة