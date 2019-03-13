الرئيس الفرنسى يختتم زيارته لإثيوبيا بعد توقيع اتفاقيات ثنائية

أديس أبابا (أ ش أ)

غادر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، العاصمة الإثيوبية أديس أبابا عقب زيارة استغرقت يومين التقى خلالها رئيسة البلاد ساهل ورق زودى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد، وتم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين لتعزيز علاقاتهما الثنائية، شملت التدريب وبناء القدرات والتبادلات على المستوى الاستراتيجى بين الجيشين الإثيوبى والفرنسى.

وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية (إينا) اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمارات الفرنسية فى إثيوبيا، وإعلان مشترك بشأن الدعم المالى للانتقال الاقتصادى وبشأن التراث والثقافة.

وأشارت الوكالة إلى أن ماكرون وآبى أحمد، زارا كنائس لاليبيلا، وهى أحد مواقع التراث العالمى التابعة لليونيسكو، والتى كانت قد تعهدت فرنسا بتقديم الدعم لحماية كنائس لاليبيلا والحفاظ عليها، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور آبى أحمد إلى باريس فى أكتوبر الماضي.

ولفتت إلى أن الرئيس ماكرون وآبى أحمد تطرقا إلى خطط التنمية الحضرية والاستراتيجية الإثيوبية، لتطوير النقل الجوى.

يذكر أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يقوم بجولة تشمل ثلاث دول فى شرق أفريقيا هى جيبوتى وإثيوبيا وكينيا.