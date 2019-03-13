الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يستقبل حسين موينى وزير الدفاع التنزانى الأربعاء، 13 مارس 2019 03:25 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى إضافة تعليق استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حسين مويني وزير الدفاع التنزاني. وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. السيسى: استعادة الأمن بالمنطقة الأساس لنجاح جهود المسار السياسى للتسوية خلال استقباله وزير خارجية سلوفينيا.. السيسى يستعرض جهود مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.. ويؤكد: إعادة الاستقرار والأمن بالمنطقة يمثل الأساس الحتمى لنجاح أية جهود سياسية تهدف إلى تحقيق التسوية السيسي بسام راضى وزير الدفاع التنزاني القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس "اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا 5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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