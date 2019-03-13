الرئيس السيسى يستقبل حسين موينى وزير الدفاع التنزانى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأربعاء، حسين مويني وزير الدفاع التنزاني.

وصرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.