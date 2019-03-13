الرئيس السودانى عمر البشير يجرى تعديلا وزاريا يشمل 15 وزيرا جديدا

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء ،أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرى تعديلا وزاريا ، شمل تعيين ما لا يقل عن 15 وزيرا جديدا .

وبحسب ما نشرته الوكالة جاءت التعديلات كالاتى :

ابوبكر عوض حسنين وزير دولة برئاسة الجمهورية

خالد حسن ابراهيم وزير دولة بمجلس الوزراء

آمنة ضرار وزير دولة بمجلس الوزراء

ابو القاسم الامين بركة وزير دولة بالحكم الاتحادي

ابو القاسم امام الحاج وزير دولة بالحكم الاتحادي

اسامه فيصل وزير دولة بالخارجية

عمر بشير مانيس وزير دولة بالخارجية

مصطفى يوسف حولى وزير دولة بالمالية

ابراهيم آدم ابراهيم وزير دولة بالتربية والتعليم العام

منى فاروق سليمان وزير دولة بوزارة الاعلام والاتصالات

نهار عثمان نهار وزير دولة بالزراعة والغابات

سعد الدين حسين البشرى وزير دولة بالنفط والغاز

أحمد آدم كابو وزير دولة بالموارد المائية والرى والكهرباء

مصطفى محمود عبد الله وزير دولة بالنقل والتنمية العمرانية

محمد طاهر محمد الامين وزير دولة بالثروة الحيوانية والسمكية

تابيتا بطرس وزير دولة بالتعليم العالي والبحث العلمي

سمية ادريس عثمان أكد وزير دولة بالثقافة والسياحة والآثار

أحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة بالضمان والتنمية الاجتماعية