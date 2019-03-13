video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السودانى عمر البشير يجرى تعديلا وزاريا يشمل 15 وزيرا جديدا

الأربعاء، 13 مارس 2019 05:00 م
الرئيس السودانى عمر البشير يجرى تعديلا وزاريا يشمل 15 وزيرا جديدا عمر البشير
إضافة تعليق

ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الأربعاء ،أن الرئيس السوداني عمر البشير أجرى تعديلا وزاريا ، شمل تعيين ما لا يقل عن 15 وزيرا جديدا .

وبحسب ما نشرته الوكالة جاءت التعديلات كالاتى : 

ابوبكر عوض حسنين وزير دولة برئاسة الجمهورية

 خالد حسن ابراهيم وزير دولة بمجلس الوزراء

آمنة ضرار وزير دولة بمجلس الوزراء

ابو القاسم الامين بركة وزير دولة بالحكم الاتحادي

ابو القاسم امام الحاج وزير دولة بالحكم الاتحادي

اسامه فيصل وزير دولة بالخارجية

 عمر بشير مانيس وزير دولة بالخارجية

 مصطفى يوسف حولى وزير دولة بالمالية

ابراهيم آدم ابراهيم وزير دولة بالتربية والتعليم العام

 منى فاروق سليمان وزير دولة بوزارة الاعلام والاتصالات

نهار عثمان نهار وزير دولة بالزراعة والغابات

 سعد الدين حسين البشرى وزير دولة بالنفط والغاز

 أحمد آدم كابو وزير دولة بالموارد المائية والرى والكهرباء

مصطفى محمود عبد الله وزير دولة بالنقل والتنمية العمرانية

 محمد طاهر محمد الامين وزير دولة بالثروة الحيوانية والسمكية

تابيتا بطرس وزير دولة بالتعليم العالي والبحث العلمي

سمية ادريس عثمان أكد وزير دولة بالثقافة والسياحة والآثار

أحمد محمد عثمان حامد كرار وزير دولة بالضمان والتنمية الاجتماعية

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير السودان بمصر يكشف تفاصيل زيارة نائب البشير للرئيس السيسى

البشير

السودان

الخارجية




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة