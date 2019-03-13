الدولار الأسترالى ينخفض من جديد بفعل مخاوف اقتصادية

رويترز

تراجع الدولار الأسترالى اليوم الأربعاء، بعدما أثار مؤشر محلى لثقة المستهلكين مخاوف جديدة بشأن تباطؤ الاقتصاد.

وكان الاسترلينى من بين العملات التى سجلت تحركا كبيرا فى أسواق النقد، وارتفع 0.5%، على أمل أن يرفض أعضاء البرلمان فى بريطانيا الانفصال عن الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى اقتراع الليلة.

واتسمت أسواق العملة الأخرى بالهدوء فى الغالب أثناء التعاملات المبكرة فى لندن، مع توخى المستثمرين الحذر فى ظل اتساع نطاق العزوف عن المخاطرة من آسيا إلى أوروبا.

وتراجع مؤشر لثقة المستهلكين فى أستراليا لأقل مستوى فيما يزيد عن عام فى مارس، بما يعزز المؤشرات على ضعف الاقتصاد.

وهبط الدولار الأسترالى 0.5% إلى 0.70495 دولار أمريكى، لكنه ما زال مرتفعا عن أقل مستوى فى شهرين الذى سجله الأسبوع الماضى عند 0.7003 دولار أمريكي.

وانخفض الدولار النيوزيلندى بواقع 0.4 % إلى 0.6830 دولار أمريكي.

وزاد مؤشر الدولار الأمريكي، الذى يقيس أداءه أمام سلة عملات منافسة، 0.1 % إلى 96.994، فى حين لم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليستقر عند 1.1287 دولار أمريكي.

كما استقرت العملة اليابانية عند 111.36 ين مقابل الدولار الأمريكى.

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.6 %، مقابل الدولار الأمريكى واليورو مع مراهنة المتعاملين على أن البرلمان البريطانى سيرفض اليوم الانسحاب من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق.