الدنمارك تأسف لرفض البرلمان البريطانى خطة ماى للانسحاب من الاتحاد الأوروبى

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وصف رئيس الوزراء الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، اليوم الثلاثاء، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، رفض البرلمان البريطانى لخطة رئيس الوزراء تيريزا ماى للانسحاب من الاتحاد الأوروبى بأنه أمر "مؤسف للغاية".

من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الدنماركي، أندرس سامويلسن، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، كلاً من الحكومة والبرلمان البريطانيين إلى التوصل معًا إلى حلول لمسألة "بريكست".

وأضاف سامويلسن أن "الحكومة مستمرة فى الاستعداد لسيناريو عدم التوصل إلى صفقة"، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة لجميع الخيارات الممكنة للتعامل مع "بريكست".

يُشار إلى أن نواب البرلمان البريطانى قد صوتوا، فى وقت سابق اليوم/الثلاثاء/، ضد خطة رئيسة الوزراء بلادهم تيريزا ماى للخروج من الاتحاد الأوروبى "بريكسيت".