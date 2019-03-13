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الدقهلية تحقق 49 % من المستهدف في مبادرة 100 مليون صحة خلال 12 يوم

الأربعاء، 13 مارس 2019 06:30 م
الدقهلية تحقق 49 % من المستهدف في مبادرة 100 مليون صحة خلال 12 يوم 100 مليوم صحه -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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واصلت محافظة الدقهلية تقدمها في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون صحة ، وارتفع إعداد من تم توقيع  الكشف عليهم حتي  منتصف اليوم  بنسبة237٪ من إجمالي المستهدف اليومي والمحدد ب89.203  ليصل اجمالي عدد المواطنين الذين تم الكشف عليهم  خلال  12 يوما 2.064.956 مواطنا بإجمالي 49% من اجمالي المستهدف للمحافظة وقدره 4 مليون و251 الف مواطنا .
 
واكد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان المبادرة الرئاسية  100مليون صحه تواصل نجاحها وهذا يترجمه الإقبال الكبير من المواطنين للاطمئنان علي صحتهم وصرف العلاج لمن يثبت اصابته بفيروس سي. 
 
واكد مكي علي ان المبادرة تستهدف عمل مسح صحي شامل للمصريين لأول مرة كما تستهدف تقديم العلاج للأمراض التي انتشرت خلال السنوات  الماضية وهي فيروس سي والسكر وضغط الدم .
 
 
 

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