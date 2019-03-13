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الخطوط النرويجية: سنسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج"

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:18 م
الخطوط النرويجية: سنسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج" الخطوط الجوية النرويجية ـ صورة أرشيفية
أوسلو(أ ش أ)
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أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية أنها ستسعى للحصول على تعويض من شركة "بوينج" لصناعة الطائرات، عقب قيامها بتعليق تشغيل أسطولها من طائرات "بوينج 737 ماكس 8" عقب تحطم الطائرة الإثيوبية.

وذكرت الشركة - فى بيان نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء، أنه يتعين على "بوينج" دفع تعويض عن الإيرادات التى خسرتها الشركة والتكاليف الإضافية التى تكبدتها بسبب تعليق تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس 8".

وتابعت "نتوقع من بوينج أن تتحمل فاتورة ذلك"، علما بأن الشركة تمتلك 18 طائرة ركاب من طراز "ماكس" فى أسطولها المكون من 163 طائرة.

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت يوم الأحد الماضى وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبى) وأسفرت عن مصرع 149 راكبا و8 آخرين هم أفراد طاقم الطائرة.

وكان الاتصال قد انقطع مع قائد الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقرب من بلدة "بيشوفتو" جنوب شرق العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) وقتل جميع ركابها.

 


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