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الخشت: الصحافة صانعة الرأى العام وثورة 1919 كانت فاتحة للوعى العربى والمصرى

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:32 م
الخشت: الصحافة صانعة الرأى العام وثورة 1919 كانت فاتحة للوعى العربى والمصرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت،  رئيس جامعة القاهرة، أن الصحافة هى صانعة الرأى العام و تقود الرأى والفكر المستنير،  قائلا :" إذا أردنا أن نغير طرق التفكير فعلينا الاعتماد على الصحافة ". 
 
وأضاف الخشت، خلال إلقائه كلمته باحتفالية  الجامعة لإحيائها الذكرى المئوية الأولى لثورة 1919 المجيدة، بحضور عدد كبير من المفكرين والساسة المصريين، علي رأسهم الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، أن الاحتفالية تأتى عرفاناً و تقديراً لأول ثورة شعبية مصرية، أظهر خلالها الشعب المصري مدى الترابط بين المواطنين المصريين؛ مسلمين و أقباط، إيماناً منهم بقضية وطنهم الأكبر ضد الاستعمار، مضيفا ان شرارة انطلاق ثورة 1919 كان من صحن جامعة القاهرة.
 
و أضاف، أن هذا الحدث الثقافي البارز يأتي على رأس اهتمامات الجامعة وهى تواصل موسمها الثقافى الحافل، بما يحمله الحدث من معاني الروح الوطنية، و الفكر الرائد، و الشموخ، وهى المعانى التى حملت جامعة القاهرة على عاتقها مهمة نقلها عبر الأجيال التى تنتمى إليها من خريجيها العظام، وطلابها الذين يحملون معانى العمل و الاجتهاد.
 
وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن ثورة 1919،  كانت فاتحة للوعى العربى والمصرى، وكانت بادرة لتطور العقل السياسي العالمي وليس العربي فقط،  مضيفا انه يجب ان يستفيد الجميع من التاريخ، موضحا أن مصر لم تكن محتلة وقت 1919 تحت الاحتلال الانجليزى،  بل كانت محتلة من الاساس من الدولة التركية المتمثلة فى الدولة العثمانية، قائلا :" مصر مش كانت بتدفع الجزية للدولة العثمانية وقتها ودا كان بمثابة احتلال "،  مؤكدا ان ثورة 1919 كانت علامة ومنعطف كبير فى تحول مصر، وظهور مصطلح لدولة الوطنية الخالصة بأبنائها.

 


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الخشت

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