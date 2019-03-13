وقال صمويل - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) - "رغم أننا نحترم تمامًا القرار السيادي الذي اتخذه مجلس العموم البريطاني، إلا أننا نشعر بالإحباط من نتيجة تصويت البرلمان على اتفاق بريكست مساء أمس، فمن الواضح أن هذا لن يقودنا إلى أي بريكست منضبط".

وأكد أن قبرص تعتبر أن التصديق على اتفاق الانسحاب بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى جانب الضمانات الإضافية التي منحها الاتحاد هي السبيل الوحيد لضمان عملية خروج منضبطة.

يذكر أن مجلس العموم رفض أمس للمرة الثانية الاتفاق المعدل للخروج من التكتل الأوروبي. ويستعد البرلمان البريطاني اليوم للتصويت على الخروج من الاتحاد بدون اتفاق بعد مرور 16 يومًا على رفض المشرعين بغالبية ساحقة اتفاق بريكست المعدل.