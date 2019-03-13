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الأربعاء، 13 مارس 2019 02:52 م
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الحكومة توافق على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية"

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:02 م
الحكومة توافق على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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وافق مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة في البيئات الصحراوية" (برايد) الموقع بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية، تمويلاً ميسراً تبلغ قيمته 53 مليونا و 200 ألف يورو، ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع في روما بتاريخ 18 فبراير 2019. 

 

ويهدف المشروع إلى الحد من الفقر وتعزيز الامن الغذائي في المناطق الريفية في محافظة مطروح، عن طريق دعم الأسر الفقيرة على التكيف في مواجهة الظروف المناخية القاسية وتعزيز القدرة الانتاجية للاراضي المستصلحة حديثاً، ومساعدة النساء والأطفال بالأسر الفقيرة على تحسين أوضاعهم الغذائية والاجتماعية والاقتصادية.

 

 

 

 
 
 

 


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