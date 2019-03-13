الجيش السورى يقضى على مجموعات إرهابية بريفى إدلب وحماة

أ ش أ

قضت وحدات من الجيش السورى، على مجموعات إرهابية خرقت اتفاق منطقة خفض التصعيد فى عدد من بلدات ريف إدلب الجنوبى الشرقى وريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش رصدت تحركات مجموعات إرهابية فى محيط بلدات معر حرمة الخوين والزرزور والتمانعة بريف إدلب الجنوبى الشرقى تسللت باتجاه النقاط العسكرية والقرى الآمنة فى المنطقة وتعاملت معها بضربات مدفعية وصاروخية مكثفة.

وأوضحت الوكالة أن الضربات أسفرت عن القضاء على تلك المجموعات الإرهابية المتسللة وتدمير عتاد وأسلحة كانت بحوزتها.

وأشارت /سانا/ إلى أن وحدات من الجيش السورى تصدت - أمس الثلاثاء - لمحاولة اعتداء مجموعتين إرهابيتين من تنظيم (جبهة النصرة) على نقطتين عسكريتين بريف محردة وعلى محور بلدة الجديدة بريف المحافظة الشمالى، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان وأصابت آخرين.