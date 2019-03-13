الجارديان: مخاوف من أزمة نقل تؤثر على شرطة بريطانيا حال الخروج دون صفقة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن وزراء أعربوا عن قلقهم من أن موارد الشرطة التى تم زيادتها بالفعل سيتم تحويلها من مدن بريطانية للمساعدة فى مواجهة أى مشاكل تتعلق بحركة المرور والنقل تنشأ فى مقاطعة "كنت"، حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق، خوفا من تأثير تلك الفوضى على موانئ القناة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الخطط جزء من عملية Snow Bunting التى تهدف إلى تنسيق الاستجابة الشرطية لبريكست، لكن مصادر فى مجلس الوزراء أعربت عن مخاوفها حيال فكرة توجيه عدد كبير من الشرطة إلى المقاطعة.

وقال مصدر حكومى، "لا أستطيع أن أصدق أننا نخطط لإخراج الضباط من الشارع فى وقت تتزايد فيه جرائم السكين"، معتبرا أن الجمهور سيبدأ فى فهم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة مع تحدث الحكومة أخيرا عن خططها لمواجهة الطوارئ.

وأكدت شرطة مقاطعة "كنت" أنها طلبت المزيد من الضباط فى حالة عدم وجود صفقة، وذلك باستخدام نظام المساعدة المتبادلة الحالى، ولكن الشرطة لن تحدد عدد الضباط الذين ستحتاجهم لضمان استمرار حركة المرور.

ووضع مجلس مقاطعة "كنت" خططا لإيقاف 5000 شاحنة على مسار واحد من الطريق السريع M20 والطرق المزدوجة القريبة و 6000 شاحنة أخرى فى مطار مانستون إذا كان هناك تأخير فى موانئ القناة.

لكن بول كارتر، زعيم المحافظين بالمجلس، أقر بأن السلطة لم تحسم بعد كيفية التعامل مع حركة السياحة عبر نفق القناة فى حالة حدوث اضطراب، وأضاف أن المملكة المتحدة ستعتمد بشدة على استجابة الفرنسيين.

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت اليوم الأربعاء، عزمها خفض التعريفات الجمركية على مجموعة من المنتجات التى يتم استيرادها من خارج الاتحاد الأوروبى فى حال خروج بريطانيا من الكتلة "دون اتفاق".

وقالت - فى بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) - إنه مع ذلك، سيتم فرض رسوم لأول مرة على بعض المنتجات الواردة من الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية فى الاتحاد الأوروبى والتى يتم استيرادها حاليا بدون رسوم جمركية.

واعتبرت الحكومة أن هذه التغييرات ستشكل "تحريرا بسيطا" لنظام التعريفة فى المملكة المتحدة.

ووفقا للخطة المؤقتة أحادية الجانب التى أعلنتها الحكومة، فإن 87% من إجمالى واردات المملكة المتحدة من حيث القيمة ستكون مؤهلة للحصول على تعريفة صفرية.

وفيما يتعلق بالحدود الأيرلندية، قالت الحكومة إنها لن تفرض ضوابط جديدة على البضائع التى تنتقل من الجمهورية الأيرلندية إلى مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية فى حال خروج بريطانيا دون اتفاق.