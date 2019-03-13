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التنمية المحلية: المحافظات سلمت اختياراتها للقرى للمشاركة فى مسابقة أجمل قرية

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:00 ص
التنمية المحلية: المحافظات سلمت اختياراتها للقرى للمشاركة فى مسابقة أجمل قرية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، يتابع إجراءات تنفيذ ومراحل عمل مسابقة أجمل قرية وأجمل مدينة، وأجمل حى وأجمل عاصمة محافظة، والتى أعلنتها الوزارة فى شهر نوفمبر الماضى، حيث انتهت لجان العمل التى شكلتها المحافظات لاختيار الأفضل بمحافظاتهم للمسابقة وفقا للمعايير التى حددتها الوزارة وتم إرسال الاختيارات إلى الوزارة باستثناء محافظتى البحيرة وأسيوط لم ترسل اختياراتها حتى الآن.

وأوضح قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتقييم الاختيارات التى حصلت عليها ومدى توافقها مع معايير المسابقة الى تتضمن 5 محاور عمل وهى :"الإصحاح البيئى، والتنمية العمرانية، والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات"، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من الوزارة لمراجعة اختيارات المحافظات ومدى مراعاتها لمعايير التقييم فى المسابقة.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قد أصدر كتابًا دوريًا لكافة المحافظات بالإجراءات الخاصة بالمسابقة التى أعلنت عنها الوزارة لإختيار أفضل "عاصمة محافظة – مدينة – حى – مركز – قرية" على مستوى الجمهورية، والتى تنظم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء .

وأكد شعراوى، أن المسابقة تأتى فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بشأن تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات التى تقدم لهم وزيادة المشاركة الشعبية للمواطنين، لافتا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى وسيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة.


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