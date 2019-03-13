"التموين" تعلن استمرار طرح السلع الغذائية بكميات كبيرة بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

أكد اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين بكميات كبيرة وبأسعار أقل من الأسواق الأخرى من خلال منافذ وفروع الشركة فى محافظات الوجه البحرى، بجانب قيام الشركة المصرية بتوفير السلع والمنتجات فى محافظات الوجه القبلى.

وأضاف اللواء خالد عبد الله، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين تقوم حاليًا بتوقير السلع للشركات التابعة أولاً بأول، فى إطار الحرص على طرح المنتجات وتوفيرها للمواطنين طوال الوقت بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على توفير مخزون استراتيجى للسلع الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز والمكرونة، وكذلك توفير منتجات اللحوم والدواجن لعدة أشهر، كما أعلنت الوزارة عن إجراء مناقصة جديدة لاستيراد الأرز الأبيض من الخارج بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجى.