"التعليم" تشارك فى فعاليات المؤتمر العالمى للمعلمين

كتب محمود طه حسين

تشارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى فعاليات المؤتمر العالمى "تبادل التعليم للمعلمين "Education Exchange " E2 ، والذى سيعقد فى العاصمة الفرنسية باريس فى الفترة من 1 إلى 5 أبريل المقبل.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قد أقامت المؤتمر المحلى بمصر للمعلمين المبدعين شارك به أكثر من 250 معلما مبدعا من جميع أنحاء الجمهورية في شهر ديسمبر 2018 لتشجيع المعلمين على دمج التكنولوجيا فى عمليتى التعليم والتعلم، بحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، والذى كرم المعلمين الذين سافروا العام الماضى لتمثيل مصر فى المؤتمر العالمى الذى أقيم فى سنغافورة.

وتم تحديد المعلمين الذين سيمثلون مصر هذا العام وعددهم 11 معلما من مختلف المدراس الحكومية والخاصة، ويمثل الوزارة من المدارس الحكومية فى المسابقة 5 معلمين من محافظات "الإسكندرية، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وقنا"، من خلال تقديم مشاريع على الشبكة الدولية للمعلمين المبدعين لتمثيل مصر.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير قدرات المعلمين والمعلمات في استخدام التقنية بهدف دعم التحول الرقمى فى تحقيق مخرجات تعليمية أفضل، حيث إن التكنولوجيا تعد أسرع وأقرب وسيلة للطلاب للوصول إلى طالب مبتكر ومبدع.

وتهدف شبكة المعلمين المبدعين فى مصر، لترويج الاستخدام المبتكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العملية التعليمية وتشجيع المشاركين على مشاركة الأفكار وأفضل الخبرات والممارسات مع نظرائهم.