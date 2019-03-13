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"التعليم" تؤكد تدريب معلمى رياض الأطفال على منهج "كونكت بلس" أواخر مارس

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:00 ص
"التعليم" تؤكد تدريب معلمى رياض الأطفال على منهج "كونكت بلس" أواخر مارس الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تدريب جميع معلمى رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية لغات بقاعات المدارس والإدارات التعليمية على منهج وكتاب كونكت بلس يومى 27 و28 مارس الجارى، أى أواخر الشهر.

 

وأوضحت الوزارة، أنه يسبق تدريب المعلمين، تدريبات فريق المدربين"tot"، فى المدينة التعليمية بأكتوبر يومى الجمعة والسبت 22 و23 مارس الجارى، والذين سيدربون المعلمين فى المدارس والمديريات.

 

الجدير بالذكر أنه تم استهداف 680 من معلمى اللغة الإنجليزية بالمدارس الرسمية والرسمية لغات ومعلمى الرياضيات والعلوم بالمدارس الرسمية لغات، وذلك فى المدينة التعليمية، فى الفترة من يناير إلى مارس 2019 تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع المجلس الثقافى البريطانى بهدف تدريب 31000 معلم لغة إنجليزية فى المدارس الرسمية والرسمية لغات، وتدريب 6000 معلم رياضيات وعلوم بالمدارس الرسمية لغات، ويتم التدريب على مهارات تدريس اللغة وكذلك إتقان اللغة، وقد تم تدريب 60% من المتدربين، وجارى الانتهاء من باقى المتدربين فى الفترة من نهاية يناير إلى بداية أبريل 2019.


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