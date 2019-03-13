"التضامن" تنفذ نموذج محاكاة لزلزال بالشرقية وكيفية إنقاذ الأسر المشردة

نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية سيناريو محاكاة لكارثة طبيعية لمدة يومين بإنشاء معسكر لإنقاذ الأسر المشردة نتيجة لحدوث كارثة طبيعية أو غيره بالتعاون مع الهلال الأحمر باستاد محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق بهدف رفع كفاءة القدرات البشرية وتدريب العاملين على سرعة الأداء مع التنفيذ الدقيق وقت حدوث الكارثة.

أكد محمد عثمان، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن تنفيذ المحاكاة للكوارث هو إحدى آليات رفع درجات الاستعداد لقياس مدى كفاءة التجهيزات الخاصة بمواجهة الأزمات والكوارث، مع رفع تهيئة العنصر البشرى فى ذلك وقياس درجات الاستعدادات من حيث الإمكانات المتاحة وهو ينعكس إيجابيا فى خفض التكلفة وتحقيق التدخل السريع فى الأزمات، للحد من توابع الكارثة كذلك التأكد من آليات تقديم المساندة للضحايا والمصابين والدعم الطبى والنفسى الداعم لهم.

وأوضح محمد كمال وكيل وزارة التضامن بالشرقية أن تنفيذ المحاكاة شهدها قيادات المحافظة والهلال الأحمر بالشرقية حيث تمت بافتراض وقوع زلزال أدى إلى انهيارات بالمبانى بأربع مناطق بالمحافظة ووقوع خسائر فى الأرواح والممتلكات حيث تم على الفور الدفع بمهمات الإغاثة من الخيام وغيرها وإقامة معسكر يتكون من ٥٥ خيمة تسع ١١٠ أفراد بخلاف خيام المرافق وتضم وهى مطبخ - حمام - مخزن - صالون حلاقة - فصل تعليمى - فصل حضانة - إسعافات طبية وكشف طبى - مسجد – وكنيسة، كما تم الاهتمام بوضع اللوحات الإرشادية فى أنحاء المعسكر المختلفة، وأنه من خلال التنفيذ الفعلى للسيناريو تم تنفيذ المهارات المطلوبة بسرعة وكفاءة عالية من سرعة نصب الخيام وتقديم التجهيزات اللازمة.