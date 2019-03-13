"التضامن" تطلق مبادرة "خدعوك فقالوا" لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات

كتب مدحت وهبة

يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تنفيذ مبادرة تحت عنوان "خدعوك فقالو" لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية، بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات ضمن" برنامج اختار حياتك" بالتعاون مع مشيخة الأزهر لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات .

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى فى تصريحات اليوم ، إن المبادرة تستهدف توعية طلاب المعاهد الأزهرية فى المراحل التعليمية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطى المخدرات، من كون المخدرات تساعد على التركيز وتنشيط الذاكرة، واختيار الأصدقاء وغيرها من المفاهيموالمعتقدات الخاطئة لدى البعض، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية لوقاية طلاب المعاهد الأزهرية وتوعيتهم بمخاطر الإدمان وتستهدف المبادرة توعية الطلاب بـ511 معهد أزهرى على مدار شهر فى مختلف المحافظات .

من جانبة أوضح عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صدنوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الأنشطة التوعوية المقدمة داخل المعاهد الأزهرية تتنوع ما بين برنامج " اختارحياتك"، الذى يهدف إلى بناء الشخصية الإيجابية لدى الطلاب والطالبات وإكسابهم مجموعة من المهارات الحياتية كالتعارف والتواصل والعمل الجماعى وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلةالإدمان إلى جانب تنفيذ "لقاءات اليوم الواحد "، الذى يعتمد على التواصل مع الطلاب والرد على استفساراتهم حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال استخدام أساليب غيرتقليدية، وذلك لطلاب المرحلة الإعدادية والثانوية، كما يتم حكى العمل القصصى مغامرات " أنت البطل" والذى أعده الصندوق بالتنسيق مع اللاعب الدولى محمد صلاح على طلاب المرحلةالابتدائية بالمعاهد الأزهرية لتوعيتهم بأضرار التدخين والمخدرات، ومن المتوقع استهداف ما يقرب من 50 ألف طالب وطالبة بالمراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية.

وأوضح عثمان أن المرحلة الثانية مِن هذه المبادرة ستتضمن إطلاق مسابقات رياضية من خلال تنظيم دورى رياضى لطلاب هذه المعاهد فى إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات " وسيتم تكريم الفريق الفائز كما سيتم إطلاق مسابقة ثقافية وإبداعية وتكريم أفضل الأعمال المناهضة لتعاطى المخدرات، فى إطار تشجيع الطلاب على التصدى لمشكلة التعاطى وإبراز خطورة الإدمان .

يأتى ذلك فى الوقت الذى يواصل فيه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى تكثيف حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية وكذلك سائقى الطرق السريعة فى العديد من المحافظات، بجانب استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين فى الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصياتمجلس الوزراء حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وجدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة غادة والى، وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق كان قد أطلق مبادرة " خدعوك فقالو " لتوعية طلاب المدارسأيضا بالمحافظات المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات ضمن " برنامج اختار حياتك "، الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإعداد كوادر طلابية واكسابهم المهارات ،حيث يستهدف 10 الآف مدرسة خلال العام الدراسى 2018/2019.



مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات (1)



مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات (2)



مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات (3)



مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات (4)



مبادرة خدعوك فقالوا لتوعية طلاب المعاهد الأزهرية بخطورة المخدرات (5)