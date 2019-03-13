التشيك تدعو بريطانيا لإجراء استفتاء ثان حول البريكست

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أعرب رئيس وزراء جمهورية التشيك أندريه بابيس اليوم /الأربعاء/ عن اقتناعه بضرورة إجراء استفتاء ثان حول مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبى.

وقال بابيس -فى تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية- إنه طرح هذه الفكرة على رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى -خلال اتصال هاتفى أجراه معها يوم السبت الماضى - إلا أنها رفضت المبدأ.

وتابع قائلا "أخبرتها أن أفضل حل هو أن تبقى بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، لذلك أنا مقتنع بأن الأمر يستحق الدعوة لإجراء استفتاء ثان".

يذكر أن نواب البرلمان البريطانى صوتوا أمس /الثلاثاء/ ضد خطة ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.