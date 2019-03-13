التحقيق مع مدير مصنع لاتهامه بتصنيع سناكس أطفال غير صالحة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق النيابة العامة بالجيزة مع مدير مصنع لاتهامه بتصنيع سناكس الأطفال باستخدام مواد مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد إنتاج "ش.ع" المدير المسئول عن مصنع مواد غذائية لمواد غذائية "سناكس الأطفال" باستخدام مواد مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع تم القبض على المتهم وبحوزته 30 شيكارة معبأة ذرة، و100 كيس بلاستيك كبير معبأ سناكس، و160 كرتونة معبأة سناكس و3 رول بلاستيك، و500 كرتونة فارغة، وبلغ إجمالى المضبوطات 11280 كيس سناكس وزنها 8 طن سناكس، و 192 عبوة سناكس غير صالحة للاستهلاك الآدمى كما جاء بتقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.