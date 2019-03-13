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التحقيق مع متهمين بعمل "الهاكرز" والإتجار بالعملات الافتراضية

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 ص
التحقيق مع متهمين بعمل "الهاكرز" والإتجار بالعملات الافتراضية حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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أجرت جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال القرصنة الإلكترونية والاتجار بالعملات الافتراضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن  قيام "عاطف.ا"، بممارسة نشاط غير مشروع في مجال القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية لبعض الأشخاص، وترويج تلك البيانات على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، والتعامل فى العملات الافتراضية "البيتكوين" بيعاً وشراءً.

وأضافت التحريات قيام "عاطف.ص" صاحب شركة استيراد وتصدير، و"أحمد.ا"، بنشاط إجرامى واسع النطاق في مجال القرصنة الإلكترونية "الهاكرز" والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص الأجانب خارج البلاد، من خلال قيام الأول باستخدام أكواد وشفرات تُمكنه من الدخول غير المشروع على بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية "الانترنت"، والحصول على بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص بعض الأشخاص خارج البلاد "غير معلومين له"، وبيعها لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، مستخدماً فى ذلك برامج وتقنيات لإخفاء أية أثار أو دلالات تشير إلى تواجده على شبكة المعلومات الدولية، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.

وأضافت التحريات قيامهم بالاتجار في العملات الافتراضية "البيتكوين" التي يتحصل عليها نظير بيعه لبيانات بطاقات الدفع الإليكترونى المستولى عليها لبعض الأشخاص غير المعروفين عبر شبكة الانترنت، والإعلان عنها عبر صفحة الشركة بمواقع التواصل الاجتماعى ونشره لبعض الأحكام الخاصة بالعملات الافتراضية، وأساليب وأسعار تداولها بالمخالفة لأحكام القانون، وأنه يتخذ من إحدى شركات الاستيراد والتصدير المملوكة للأول والكائنة دائرة قسم شرطة العجوزة، مركزاً لنشاطه الإجرامي المشار إليه والذي تجاوز المائتي ألف جنيه.

وتضمنت الأحراز المضبوطة، مجموعة من المستندات والعقود التى توضح كيفية المشاركة في التداول بالعملات الافتراضية "بيتكوين"، ونسبة الأرباح والمشاركة فيها، خاتم أكلاشيه خاص بالشركة يحمل شعار عملة البيتكوين، دفتر فواتير ممهور بخاتم الشركة يحوى بداخله مكاسب العمليات التى تمت من خلال مزاولة نشاط الاتجار فى العملات الافتراضية "البيتكوين"، جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" خاص بالمتهم الأول.


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