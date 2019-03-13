التأمين الصحى بالأقصر: فحص 6802 طالب فى 24 مدرسة ضمن حملة "السمنة والتقزم"

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مدير عام فرع الأقصر للتأمين الصحى الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف، استمرار تنفيذ أعمال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر، مشيرا إلى أن المبادرة قامت بتوقيع الكشف على 6802 طالب موزعين على 24 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف الدكتور محمود عبدالوهاب يوسف – فى بيان صحفى - أن المبادرة تهدف لفحص طلاب المرحلة الابتدائية للكشف عن الأنيميا والسمنة وقصر القامة، موضحا أن هذه الفحوصات تتم ظاهريا عن طريق قياس الطول والوزن ونسبة الهيموجلوبين بالدم لاكتشاف الانيميا مبكرا عن طريق أخذ عينة من دم التلميذ وذلك بالوخذ بشكاكة طبية تستخدم مرة واحدة فقط لكل طالب وهى معقمة وآمنة تماما وذلك عن طريق فنى متخصص بالإضافة إلى قياس الطول والوزن لاكتشاف أى خلل هرمونى ومعالجته مبكرا تحت إشراف فريق متخصص ومدرب من أطباء الأطفال المتواجدين بعيادات الطلاب بالفرع.

وفى سياق آخر، قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بجولة مرور مفاجئة على عدد من المخابز البلدية في منطقتي المدامود والزينية شمال الأقصر، برفقة مفتشي الإدارة العامة للرقابة التموينية بالمديرية، وذلك للتأكد من جودة الخبز وعدم التلاعب به.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفات تضمنت غلق وتوقف وتصرف في حصة وتجميع دقيق ونظافة، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخابز المخالفة وتم تطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين.