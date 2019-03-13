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البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:25 م
البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 15162 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 19360 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 706 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1791 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.


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