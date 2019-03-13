البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات المصريين

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 15162 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2471 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 19360 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 706 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1791 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.20% ليصل إلى مستوى 496 نقطة.
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