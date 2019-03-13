الاتصالات: الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين

كتبت – منى ضياء

أعلن محمد إبراهيم المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون "أوبر وكريم"، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء، ومن المنتظر صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدرسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى".

وأكد إبراهيم على أهمية صدور قانون الدفع غير النقدى فى تحقيق عملية التحول الرقمى، لافتا إلى أن عدد مشتركى خدمات الدفع من خلال التليفون المحمول وصل 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أى حوالى 500 ألف حساب، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد وحملات التوعية التى تقوم بها الشركات والبنك المركزى لدفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول لتحقيق عملية الشمول المالى، حتى لا تقتصر على مجرد حفظ أموال بالمحفظة.

وأشار إلى أن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية وبيئة تحتية مناسبة، هو أمر حتمى لإتمام عملية التحول الرقمى، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدخلت تكنولوجيا الجيل الثالث، وتأخرت فى إدخال الجيل الرابع، وهناك خطة لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول التى تفعل ذلك، إضافة إلى ما يجرى حاليا من تغيير جميع الشبكات إلى الفايبر لإتاحة البنية اللازمة للتحول الرقمى.