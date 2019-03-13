video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 04:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتصالات: الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:18 م
الاتصالات: الانتهاء من لائحة قانون "أوبر وكريم" وصدورها خلال أسبوعين
كتبت – منى ضياء
إضافة تعليق

أعلن محمد إبراهيم المشرف على نيابة التنظيم بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الوزارة انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المعروف بقانون "أوبر وكريم"، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء، ومن المنتظر صدوره خلال أسبوع أو أسبوعين.

 

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المركز المصرى للدرسات الاقتصادية اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة ورش عمل بعنوان: "أجندة بحثية تفصيلية لدعم الجهد الحكومى للتحول الرقمى للاقتصاد المصرى".

 

وأكد إبراهيم على أهمية صدور قانون الدفع غير النقدى فى تحقيق عملية التحول الرقمى، لافتا إلى أن عدد مشتركى خدمات الدفع من خلال التليفون المحمول وصل 13 مليون مشترك، ولكن عدد الحسابات الفاعلة لا يتخطى 5% فقط أى حوالى 500 ألف حساب، وهو ما يستلزم المزيد من الجهد وحملات التوعية التى تقوم بها الشركات والبنك المركزى لدفع الفواتير من خلال محفظة الهاتف المحمول لتحقيق عملية الشمول المالى، حتى لا تقتصر على مجرد حفظ أموال بالمحفظة.

 

وأشار إلى أن وجود بيئة تشريعية وتنظيمية وبيئة تحتية مناسبة، هو أمر حتمى لإتمام عملية التحول الرقمى، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التى أدخلت تكنولوجيا الجيل الثالث، وتأخرت فى إدخال الجيل الرابع، وهناك خطة لإدخال تكنولوجيا الجيل الخامس لتكون مصر من أوائل الدول التى تفعل ذلك، إضافة إلى ما يجرى حاليا من تغيير جميع الشبكات إلى الفايبر لإتاحة البنية اللازمة للتحول الرقمى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة دعوى تطالب بعدم الاعتداد بحكم "الأمور المستعجلة" بقضية "أوبر وكريم" للمفوضين

اخبار الاقتصاد

التحول الرقمى

الدفع غير النقدى

اوبر وكريم




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة