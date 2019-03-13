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الاتحاد الأوروبى: بريطانيا فقدت الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق بشأن البريكست

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:05 ص
الاتحاد الأوروبى: بريطانيا فقدت الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق بشأن البريكست تيريزا ماى
بروكسل ـ برلين (أ ش أ)
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قال المفوض الاقتصادى للاتحاد الأوروبى بيير موسكوفيتشى اليوم الأربعاء، إن البرلمان البريطانى فقد "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى إتفاق بشأن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى .

وأضاف موسكوفيتشى - فى تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - "لقد بذلنا كل ما فى وسعنا، ويتعين على الإتحاد الأوروبى والدول الأعضاء الآن الإسراع فى الإعداد للبريكست".

وكان نواب البرلمان البريطانى قد صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بواقع 391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.

من جانبه طالب وزير الشؤون الأوروبية الألمانى مايكل روث بريطانيا بتوضيح ما تريده من الإتفاق الخاص بانسحابها من الإتحاد الأوروبي، وذلك عقب رفض مجلس العموم البريطانى لاتفاقية الخروج للمرة الثانية.

وقال روث - فى تصريح نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الأربعاء"لقد قمنا بالفعل بتغيير اتفاقية الخروج لتتناسب مع بريطانيا، نحن منفتحون ومستعدون للحديث لكننا لا نحصل على أى آراء واضحة من بريطانيا بشأن ما يريدون، فقط ما لا يريدون".

وكان نواب البرلمان البريطانى قد صوتوا أمس الثلاثاء ضد خطة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) بواقع391 صوتا مقابل 242 صوتوا لصالحها.

 

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