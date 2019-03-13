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خالد صلاح
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الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو يفوق التوقعات فى يناير

الأربعاء، 13 مارس 2019 02:13 م
الإنتاج الصناعى فى منطقة اليورو يفوق التوقعات فى يناير الاتحاد الأوروبى- أرشيفية
رويترز
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أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن الانتاج الصناعى فى منطقة اليورو، جاء أقوى من التوقعات بفضل مساهمة قوية بشكل رئيسى من الطاقة ورغم انخفاض الإنتاج فى ألمانيا.

 

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات)ن إن الانتاج فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة ارتفع 1.4% على أساس شهرى فى يناير فيما سجل انخفاضا نسبته 1.1% على أساس سنوي.

 

وتوقع خبراء اقتصاديون فى استطلاع أجرته رويترز زيادة الإنتاج بنسبة 1%، على أساس شهرى، وتراجعا سنويا بنسبة 2.1%.

 

تأثرت نتائج يناير بصفة أساسية بزيادة إنتاج الطاقة 2.4%على أساس شهرى، و 4%  على أساس سنوى بما عوض أثر النتائج الضعيفة لإنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.

 

وجاءت الزيادة فى الإنتاج رغم التراجع فى ألمانيا أكبر اقتصاد فى التكتل.

 

ويقدر يوروستات أن الانتاج الصناعى فى ألمانيا نزل 0.9 %على أساس شهرى منخفضا على نحو يفوق تقديرات وكالة الإحصاء الألمانية بهبوط الإنتاج 0.8% والصادرة فى وقت سابق من هذا الأسبوع .

 

وعوضت زيادات كبرى فى فرنسا وإيطاليا ثانى وثالث أكبر اقتصادين فى منطقة اليورو، أثر البيانات الألمانية.

 

وقال يوروستات إن الإنتاج فى فرنسا زاد 1.3% فى يناير وفى إيطاليا بنسبة 1.7%.


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منطقة اليورو

تراجع

اخبار الاقتصاد




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