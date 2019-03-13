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الأمم المتحدة: يجب على روسيا منح الحماية للبحارة الأوكرانيين المحتجزين لديها

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:03 ص
الأمم المتحدة: يجب على روسيا منح الحماية للبحارة الأوكرانيين المحتجزين لديها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا فيونا فريزر، ضرورة منح روسيا الحماية للبحارة الأوكرانيين المحتجزين لديها بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني.

جاء ذلك خلال تقديم التقرير الـ 25 الجديد لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان فى أوكرانيا فى الفترة من 16 نوفمبر 2018 إلى 19 فبراير 2019، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء.


وقالت فريزر "لقد قمنا بتحليل نتائج الحادث البحرى بالقرب من مضيق كيرتش، ويوضح التقرير أن 24 من الأوكرانيين المحتجزين حاليا فى موسكو يجب أن يحصلوا على الحماية بموجب القانون الإنسانى الدولي، ويعنى هذا أنه يجب معاملتهم معاملة إنسانية وحمايتهم من العنف أو الترهيب وتلقى المساعدة الطبية".


يذكر أنه فى الـ 25 من نوفمبر 2018، أطلقت سفن الحدود الروسية فى مضيق كيرتش النار على ثلاث سفن بحرية أوكرانية كانت فى طريقها من أوديسا إلى ماريوبول وتحفظت عليها، واحتجزت 24 بحارا أوكرانيا، موجودين حاليا فى موسكو، بداعى اختراقهم الحدود البحرية الروسية وانتهاكها.


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