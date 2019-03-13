الأرصاد: طقس غير مستقر اليوم على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 15 درجة

كتب محمود راغب

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء طقس غير مستقر، حيث تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تصل لحد العاصفة أحيانًا؛ ما يؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ويصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا مائل للدفء، وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسط يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 13 19

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 23

العريش 07 25

رفح 08 24

رأس سدر 13 24

نخل 08 26

نويبع 18 27

طابا 14 26

كاترين 05 19

الطور 12 26

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 17 28

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

المنيا 10 21

أسيوط 10 23

سوهاج 11 26

قنا 13 30

الأقصر 14 32

أسوان 16 32

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 18 29

راس حدربة 19 26

حلايب 22 27

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 17 30

الرياض 16 27

المنامة 17 23

أبوظبى 17 25

الدوحة 16 25

الكويت 13 25

دمشق 05 21

بيروت 12 20

عمان 05 20

القدس 06 20

غزة 12 22

بغداد 11 25

مسقط 20 25

صنعاء 10 26

الخرطوم 20 37

طرابلس 10 17

تونس 11 20

الجزائر 08 18

الرباط 08 21

نواكشوط 18 32

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 14

إسطنبول 06 10

إسلام آباد 10 21

نيودلهى 15 26

جاكرتا 24 30

بكين 03 15

كوالالمبور 23 35

طوكيو 04 16

أثينا 08 12

روما 03 14

باريس 06 12

مدريد 02 15

برلين 05 08

لندن 07 10

مونتريال -01 03

موسكو -07 -01

نيويورك -01 08

واشنطن 00 11