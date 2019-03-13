ارتفاع بورصة السعودية بختام التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.95% رابحا عدد 80.61 نقطة ليغلق عند مستوى 8526.68 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.12% خاسراً عدد 4.30 نقطة ليغلق عند مستوى 3684.49 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 136.1 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 105 شركة، فيما تراجعت 71 شركة.

وارتفع 19 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 2.24%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.84%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.58%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%.